В ЛНР заявили о готовности зажатых на «Азоте» боевиков ВСУ к переговорам

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заводе «Азот» в Северодонецке подают сигналы о готовности к переговорам. Об этом в воскресенье, 19 июня, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

— Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался, — сказал дипломат.

Условия сложения оружия для боевиков ВСУ не улучшатся, однако переговорный процесс будет продолжен, передает слова Мирошника РИА Новости.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о мирных жителях Северодонецка, которые смогли покинуть промышленную зону города. Он отметил, что пожилые люди на свой страх и риск покинули территорию промышленной зоны.

В подвальном помещении удерживаются около 200 человек, среди них дети, старики и женщины. Жители не хотят покидать опасную зону, так как боятся расправы со стороны украинских националистов.

Кадыров также заявлял, что срыв эвакуации мирных жителей с завода «Азот» украинскими боевиками является настоящей подлостью. Он подчеркнул, что обстрел со стороны украинских боевиков продолжается до сих пор, а гуманитарным коридором так никто и не смог воспользоваться.