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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о мирных жителях Северодонецка, которые смогли покинуть промышленную зону города.

— Все, что нужно знать о преступной деятельности украинских националистов. Пожилые люди на данном видео на свой страх и риск покинули территорию промышленной зоны Северодонецка, — сказал политик.

Он добавил, что в данном подвальном помещении также удерживаются около 200 человек, среди них дети, старики и женщины. Жители не хотят покидать опасную зону, так как боятся расправы со стороны украинских националистов, написал Кадыров в Telegram-канале.

18 июня сообщалось, что вооруженные силы Луганской народной республики продолжают вести переговоры с украинскими боевиками о возможной сдаче последних в плен. Национальные батальоны Украины держат оборону на комбинате «Азот» в Северодонецке.

До этого Кадыров заявил, что срыв эвакуации мирных жителей с завода «Азот» украинскими боевиками является настоящей подлостью. Он отметил, что обстрел со стороны украинских боевиков продолжается до сих пор, а гуманитарным коридором так никто и не смог воспользоваться.