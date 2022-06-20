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Эксперты объяснили, как руккола может заменить употребление энергетиков

Лейла Алиева
Общество
Эксперты объяснили, как руккола может заменить употребление энергетиков
Фото: depositphotos

Эксперты заявили, что употребление блюд с рукколой не только способствует профилактике различных заболеваний, но и тонизирует организм.

— Куккола — природный энергетик и иммуномодулятор, повышающий гемоглобин и выводящий холестерин из организма. Кроме того, блюда с этой травой снижает риск развития язвенной болезни желудка и онкологических заболеваний, — утверждают специалисты.

Это растение полезно также и для сердечно-сосудистой системой. Так, оно укрепляет стенки кровеносных сосудов и снижает уровень сахара в крови, передает ФАН.

До этого агроном и садовод Татьяна Жашкова рассказала, как в домашних условиях вырастить абсолютно любой вид микрозелени, в том числе и рукколу. Она отметила, что микрозелень будет расти в любом лотке и даже в обычной пищевой банке, просто нужен правильный уход. Так, в первый день семена нужно замочить в воде на пять часов. Затем переложить их на обычный лоток, в котором выращивают зелень стандартных размеров. Также нужно следить, чтобы на дне лотка всегда была вода.

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