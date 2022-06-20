ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Выставка «Москва и москвичи в эпоху Александра I» открылась в Царицыно

Лейла Алиева
Город
Выставка «Москва и москвичи в эпоху Александра I» открылась в Царицыно
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В столичном музее-заповеднике «Царицыно» открылась новая выставка «Москва и москвичи в эпоху Александра I». Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что выставка расположена в нескольких залах и представляет экспонаты не только из царицынских фондов, но и из собраний музея-заповедника «Архангельское», Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и многих других российских музеев.

Так, в коллекции Пушкинского музея сохранились медали, на которых выбит профиль императора Александра I, который взошел на престол в марте 1801 года.

Одним из важных мест общественной жизни Москвы в эпоху правления Александра I стал Английский клуб, вновь открывшийся после запрета, наложенного на него Павлом I. На выставке представлен экспонат — Устав Английского клуба из Государственного музея А.С. Пушкина, составленный в 1850-е годы.

Кроме того, при новом императоре начали проводить светские рауты в обычных дворянских домах, где популярностью пользовались небольшие латунные фонтаны для подогрева вина. Один из таких фонтанов, сделанный в Великобритании в конце XVIII века, можно увидеть на на выставке, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в переходах между станциями «Чеховская» и «Пушкинская», «Чистые пруды» и «Тургеневская» московского метро открыли фотовыставку «Океан в городе».

Мероприятия Выставки Район Царицыно
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте