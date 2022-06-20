Выставка «Москва и москвичи в эпоху Александра I» открылась в Царицыно

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Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В столичном музее-заповеднике «Царицыно» открылась новая выставка «Москва и москвичи в эпоху Александра I». Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что выставка расположена в нескольких залах и представляет экспонаты не только из царицынских фондов, но и из собраний музея-заповедника «Архангельское», Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и многих других российских музеев.

Так, в коллекции Пушкинского музея сохранились медали, на которых выбит профиль императора Александра I, который взошел на престол в марте 1801 года.

Одним из важных мест общественной жизни Москвы в эпоху правления Александра I стал Английский клуб, вновь открывшийся после запрета, наложенного на него Павлом I. На выставке представлен экспонат — Устав Английского клуба из Государственного музея А.С. Пушкина, составленный в 1850-е годы.

Кроме того, при новом императоре начали проводить светские рауты в обычных дворянских домах, где популярностью пользовались небольшие латунные фонтаны для подогрева вина. Один из таких фонтанов, сделанный в Великобритании в конце XVIII века, можно увидеть на на выставке, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в переходах между станциями «Чеховская» и «Пушкинская», «Чистые пруды» и «Тургеневская» московского метро открыли фотовыставку «Океан в городе».