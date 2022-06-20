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Онколог рассказал о видах рака, которыми можно заразиться

Лейла Алиева
Общество
Онколог рассказал о видах рака, которыми можно заразиться
Фото: depositphotos

Врач-онколог Александр Серяков сообщил, что существуют вирусы, заражение которыми может спровоцировать развитие некоторых видов рака.

Самым распространенным в мире является вирус папилломы человека (ВПЧ), который передается половым путем. При этом у женщин может возникнуть рак шейки матки.

— В идеале надо вакцинироваться до первого полового акта. В таком случае вакцина предотвращает до 80 процентов случаев развития онкозаболевания, — объяснил Серяков.

Также нужно опасаться вирусов гепатита B и C, так как они многократно усиливают канцерогенную активность в организме, а это может привести раку печени.

Кроме того, вирус Эпштейна-Барр, который передается при контакте и по воздуху, провоцирует развитие лимфом, передает ФАН.

До этого онколог Андрей Воробьев сообщил, что «булькающий» звук в кишечнике может сигнализировать о раке толстой кишки. По его словам, такой вид рака появляется, когда злокачественные клетки в кишечнике приобретают способность пролиферировать и размножаться. Итогом этого является образование опухолей, которые могут продолжать увеличиваться в размерах и проникать в соседние ткани.

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