FP: ФРГ готова перестать помогать Киеву, чтобы не унижать Россию

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Германия готова пренебречь помощью Украине, чтобы не «унижать» Россию. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в издании Foreign Policy.

— Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило, — говорится в материале.

По мнению эксперта Института Хадсона в Вашингтоне Питера Рафа, канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.

Кроме того Раф подчеркнул, что военная помощь, которую Берлин оказывает Киеву, незначительна. Так, Шольц отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве для того, чтобы сдерживать России в Прибалтике, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Германия не хочет поставлять Киеву свои танки из-за страха применения их на территории России. Так, по мнению ФРГ, ,Украина может использовать танки для попытки вторжения в Россию, что будет напоминать события Великой Отечественной войны.

В свою очередь, немецкий эксперт-международник Сабина Фишер выразила мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц ведет двойную игру и лишь делает вид, что помогает Украине. Она отметила, что приоритетом немецкого правительства всегда были торговые отношения с Москвой и сейчас Германия отдает им предпочтение.