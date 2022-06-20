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Кулеба заявил, что Украина будет воевать лопатами при отсутствии поставок оружия

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кулеба заявил, что Украина будет воевать лопатами при отсутствии поставок оружия
Фото: flickr/worldeconomicforum

В случае отмены поставок западных вооружений Киев продолжить противостоять России и «воевать лопатами». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 20 июня.

— Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война за наше существование, — подчеркнул он.

Так глава украинского МИД отметил, что если оружие не будет отправлено Киеву в срок, то погибнет большое количество людей и многое будет проиграно. При этом Кулеба добавил, что на Украине значительно меньше оружия, чем в России, передает ТАСС.

По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, военная помощь, которую страны Запада поставляют на Украину, не способна изменить ситуацию для украинской армии. Он отметил, что большинство поставляемого на Украину оружия попросту не доходит до поля боя, так как его уничтожают еще на украинских складах. Между тем «запасы тяжелого вооружения на Западе иссякают», а на производство нового потребуется 2–3 года.

Украина Оружие Дмитрий Кулеба
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