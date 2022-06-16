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Эксперт Подберезкин: Военная помощь Запада не способна изменить ситуацию для украинской армии

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Эксперт Подберезкин: Военная помощь Запада не способна изменить ситуацию для украинской армии
Фото: president.gov.ua

Военная помощь, которую страны Запада поставляют на Украину, не способна изменить ситуацию для украинской армии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин назвал прошедшие в Брюсселе переговоры о поставках на Украину тяжелого вооружения «очень продуктивными». По его словам, о своей готовности поставлять тяжелое оружие заявили Канада, Нидерланды, Словакия и Германия. Сами Штаты также сформировали новый пакет военной помощи, который среди прочего предполагает передачу Украине боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), 18 гаубиц M777 и 36 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров.

Как отмечает собеседник «ВМ», под тяжелым вооружением, о котором говорят западные политики, подразумеваются гаубицы, танки, бронетранспортеры (БТР), самоходные артиллерийские установки, РСЗО, а также боеприпасы с калибром более 120 миллиметров.

— Помощь серьезная, но недостаточная для того, чтобы изменить ситуацию на украинском театре военных действий, — говорит Подберезкин. — Достаточно просто посмотреть на количество уничтожаемого (российской армией — прим. «ВМ») оружия — это порядка 30 единиц в день. Поставляется значительно меньше. Например, американцы за все время поставили около 100 гаубиц. То есть на их уничтожение потребуется чуть более трех дней.

При этом большинство поставляемого на Украину оружия попросту не доходит до поля боя, так как его уничтожают еще на украинских складах, отмечает эксперт. Между тем «запасы тяжелого вооружения на Западе иссякают», а на производство нового потребуется 2–3 года. К этому еще стоит добавить необходимость обучать военнослужащих пользоваться новым оружием. Например, на один артиллерийский расчет нужно семь артиллеристов, их подготовка займет минимум полгода.

— Поэтому все эти разговоры о поставках вооружения не решают проблему современной войны. Украинская армия гораздо быстрее теряет оружие, чем идет восполнение запасов, — заключил Подберезкин.

До этого политологи рассказали «ВМ», кому и зачем нужно вступление Украины в ЕС.

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