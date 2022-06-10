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«Лишних денег в Европе нет»: кому и зачем нужно вступление Украины в ЕС

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Лишних денег в Европе нет»: кому и зачем нужно вступление Украины в ЕС
Фото: depositphotos

Украина не соответствует условиям, необходимым для вступления в Европейский союз (ЕС). Попытка «протащить» эту страну в ЕС носит ярко выраженный политический характер. Такое мнение высказали опрошенные «Вечерней Москвой» политологи.

Возможность членства в ЕС определяют Копенгагенские критерии. Они подразделяются на три категории: политические, экономические и законодательные. Основное политическое условие для приема в ЕС формулируется следующим образом: страна должна соблюдать принципы свободы, демократии, уважения к правам человека и фундаментальным свободам, верховенства закона.

Экономические критерии требуют, чтобы страна-кандидат обладала функционирующей рыночной экономикой и производителями, которые могли бы выдержать конкуренцию в рамках ЕС.

— На поверку Украина не подходит ни по каким критериям, — говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. — По экономическим критериям полный провал. Есть проблемы и с коррупцией. Масса претензий высказывались Украине еще до 24 февраля. Представить, что все это исчезло, довольно сложно.

Недавно сомнения в готовности Украины начать процедуру вступления в ЕС высказали Нидерланды и Дания. По данным Bloomberg, датские дипломаты указали на то, что на Украине наблюдаются проблемы с соблюдением прав человека, со стабильностью демократических институтов и с верховенством закона.

— Нидерланды и Дания — богатые страны, которые задумываются: «А кто будет отвечать (за последствия принятия Украины в ЕС — прим. «ВМ») и что будет с экономикой»? Политики этих стран исходят из того, что эмоции рано или поздно пройдут, а потом наступит проза жизни. И что делать с экономикой в данной ситуации? — задается вопросом Макаркин.

Вступление Украины в ЕС действительно ударит по экономике европейских стран, отмечает научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Дело в том, что ЕС обязан выделить средства новой стране для того, чтобы поднять в ней уровень жизни. В нынешних условиях принимать на себя дополнительное бремя многие члены ЕС не хотят.

— Лишних денег в Евросоюзе нет. Желания платить за повышение уровня жизни на Украине нет ни у государств — членов ЕС, ни у их граждан, — полагает Журавлев.

По его мнению, разговоры о приеме Украины в ЕС призваны продемонстрировать европейское «единство в борьбе с русской агрессией». То есть никаких экономических оснований под ними нет.

— И Штаты давят, — добавляет Журавлев. — Потому что американцам Украина в Евросоюзе как раз нужна, чтобы третья экономика в мире (речь идет о совокупном ВВП ЕС — прим. «ВМ») слишком не разрасталась. А Украина — это такая дыра, в которой любые деньги пропадут.

Рассуждая о возможности вступления Украины в ЕС, политолог Сергей Марков вспомнил высказывание бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина:

— Украина никоим образом не соответствует условиям вступления в ЕС. И наиболее четко о том, будет ли эта страна членом ЕС, высказался Виктор Черномырдин: «Будет ли Украина членом ЕС? Да, будет. А когда? Сразу после Турции. А когда Турция будет? А Турция — никогда». И, действительно, Турция является кандидатом в члены ЕС уже около 50 лет, имея лучшие показатели, чем Украина.

При этом статус кандидата в члены ЕС Украина вполне может получить, полагает Марков:

— Статус кандидата может быть дан в пику России и в качестве морковки, которая будет повешена перед лицом украинского народа, дескать: воюйте с Россией до последнего живого украинца, поскольку этот последний живой украинец получит членство в ЕС.

Украина Евросоюз (ЕС) Политологи
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