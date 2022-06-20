МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре до утра понедельника

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В понедельник, 20 июня, с 1:00 до 7:00 в Москве прогнозируется гроза и дождь. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет В период с 01 часа до 07 часов 20 июня местами в г. Москве ожидается гроза с дождем, в отдельных районах сильным. При грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Также им посоветовали избегать внезапных маневров на дороге и парковать транспортные средства вдали от деревьев. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе. По его словам, в понедельник, ожидается переменная облачность. Столбики термометров достигнут 20–23 градуса с отметкой «плюс». Однако в середине недели, 22 июня, ожидаются понижение давления, переменная облачность, небольшой дождь.