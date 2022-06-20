ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре до утра понедельника

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре до утра понедельника
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В понедельник, 20 июня, с 1:00 до 7:00 в Москве прогнозируется гроза и дождь. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет В период с 01 часа до 07 часов 20 июня местами в г. Москве ожидается гроза с дождем, в отдельных районах сильным. При грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Также им посоветовали избегать внезапных маневров на дороге и парковать транспортные средства вдали от деревьев. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе. По его словам, в понедельник, ожидается переменная облачность. Столбики термометров достигнут 20–23 градуса с отметкой «плюс». Однако в середине недели, 22 июня, ожидаются понижение давления, переменная облачность, небольшой дождь.

МЧС Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте