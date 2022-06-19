Какой будет погода в Москве на следующей неделе

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На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается облачная погода, которая будет сопровождаться дождями. Среднесуточная температура в Москве составит плюс 16–22 градуса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, в понедельник, 20 июня, ожидается переменная облачность. Столбики термометров достигнут 20–23 градуса с отметкой «плюс», ветер будет дуть юго-западный, сильный, порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление, по словам синоптика, сохранится в пределах нормы. В вечернее время столицу накроет небольшой дождь. Ночь тоже окажется дождливой. Температура ночью — плюс 13–15 градусов. Атмосферное давление — в пределах нормы.

Во вторник, 21 июня, дождь усилится, ожидается переменная облачность. Ночью будет теплее, чем днем. Ночная температура составит плюс 14–17 градусов, в дневное время столбики термометров покажут плюс 13–15 градусов, ветер ожидается восточный, умеренный.

В середине недели, 22 июня, ожидаются понижение давления, переменная облачность, небольшой дождь:

— Ночные показатели составят плюс 10–13 градусов. Днем воздух в столице прогреется до 16 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер, — рассказал Тишковец.

Он также предупредил, что сильные дожди накроют Московский регион в четверг, 23 июня.

— В этот день ожидаются переменная облачность, сильный дождь; дневная и ночная температура ночью сохранится в пределах 12–15 градусов, — отметил синоптик.

По прогнозам специалистов, небольшие дожди ожидаются и в последний рабочий день недели. Температурные показатели ночью составят 12–15 градусов, а днем — 19–22 с положительными значениями.

В выходные — 25 и 26 июня — потеплеет, ожидается ясная погода. В ночное время столбики термометров достигнут плюс 15 градусов. А днем ожидается 25–27 градусов тепла, заключил собеседник «ВМ».