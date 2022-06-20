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Синоптики рассказали о теплой погоде в столице 20 июня

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о теплой погоде в столице 20 июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В понедельник, 20 июня, Москва будет находиться под влиянием ложбины циклона. При облачной с прояснениями погоде в регионе местами пройдут кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха в столице составит 23 градуса, в Подмосковье — до 25 градусов выше нуля. Ветер будет дуть западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— Для большинства жителей мегаполиса — это комфортные погодные условия. Метеозависимые люди, с хроническими заболеваниями, обусловленные дефицитом кислорода в организме, могут ощущать общее недомогание, снижение физической активности, — отметили синоптики.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе. По его словам, во вторник, 21 июня дождь усилится, ожидается переменная облачность. Ночью будет теплее, чем днем. Ночная температура составит плюс 14–17 градусов.

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