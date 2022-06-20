Москвичам пообещали дождливую рабочую неделю без жары

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С 20 июня москвичей ждет дождливая погода с низким атмосферным давлением и температурой около 20 градусов. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В течение рабочей недели жаркая погода не прогнозируется, температура будет около нормы. Москва в понедельник окажется в тылу циклона, воздух будет с северо-запада, температура до 20-22 градусов, — отметил он.

По его словам синоптика, во вторник, 21 июня, температура воздуха будет еще ниже, а в Подмосковье прогнозируется даже до 15 градусов. Со среды плотность облаков увеличится и дожди будут идти сильнее.

С 25 июня в столице возможно наступит потепление — столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов и выше, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что в Центральной России 20–26 июня выпадет половина месячной нормы осадков. При этом отмечается, что скандинавский антициклон к следующим выходным принесет солнечную и теплую погоду. Так, в субботу, 25 июня, ночью ожидается от 10 до 15 градусов тепла. А в середине дня воскресенья, 26 июня, воздух прогреется до плюс 23–28 градусов.