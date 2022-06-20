«Техноград» на ВДНХ подготовил новый онлайн-курс для столичных предпринимательниц

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» подготовил новый онлайн-курс «Введение в профессию дизайн-ассистент маркетплейсов», который познакомит предпринимательниц с профессией графического дизайнера. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Программа нового курса позволит женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и увлекающимся дизайном, расширить свои компетенции в этой сфере. После обучения они могут рассмотреть возможность дополнительного заработка по новой специальности, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Новый курс состоит из четырех занятий. В процессе обучения участники познакомятся с обязанностями дизайн-ассистента маркетплейсов, особенностями создания визуального контента, попробуют спроектировать инфографику для карточек и освоят навыки работы с заказчиками.

Записаться на курс можно на портале «Технограда». Количество мест неограниченно. По итогам обучения всем участникам будет выданы электронные сертификаты, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 июня заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в «Технограде» открылась мастерская диагностики предпринимательских способностей. Всех, кто намерен открыть свой бизнес, приглашают пройти тестирование и проконсультироваться с экспертами в этой сфере.