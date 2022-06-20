Центр «Моя работа» помог более 10,5 тысячи жителям столицы с начала года

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Более 10,5 тысячи москвичей с начала 2022 года прошли программу профессионального тестирования в центре занятости населения «Моя работа». Об этом сообщил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак в понедельник, 20 июня.

— Сейчас в нашей базе представлено более 200 тестов по трем основным направлениям: профориентация, оценка профессиональных навыков и личных компетенций. Они помогают людям эффективно выстроить свой карьерный трек, понять свою мотивацию, определиться с целями, — сказал он.

Самым востребованным стал тест «Определение карьерного трека». В этом году его прошли 100 процентов горожан. На втором месте по популярности расположился опросник «Цифровые компетенции». Замыкает тройку лидеров тест «Диагностика интеллекта (IQ)». С начала года его прошли более 3,5 тысячи человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с начала этого года восемь тысяч москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра занятости «Моя работа». Это в 2,5 раза больше показателя аналогичного периода предыдущего года.