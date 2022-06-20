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Украинский экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны

Араз Салехов
В мире
Украинский экс-дипломат назвал решение Литвы по Калининграду поводом для войны
Фото: Pixabay

Транспортная блокада Калининграда, созданная литовскими властями, является явным поводом для начала войны, поскольку Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории. Об этом в понедельник, 20 июня, написал в колонке для «Украина.ру» бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко.

— Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli (повод для объявления войны. — прим. «ВМ»). Международное право однозначно гарантирует любому государству доступ к своему эксклаву, трактуя любое препятствование осуществлению этого права, как агрессию, — отметил он.

При этом экс-дипломат добавил, что союзники литовского государства могут проигнорировать эту юридическую норму, поскольку у РФ есть возможность добраться до Калининграда морским путем. Однако Ищенко считает, что такая позиция несостоятельна, так как международное право требует сохранения также и сухопутного транзита, сообщает РИА Новости.

Напомним, что литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменяют транзит товаров, попадающих под санкции Евросоюза. Запрет транзита, как уточняется, потребует срочную поставку на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

В среду, 8 июня, депутат от партии «Единая Россия» Евгений Федоров внес в Госдуму РФ законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». Депутат заявляет о нарушении закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», так как референдума о выходе из состава СССР в Литве не проводилось.

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