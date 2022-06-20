Дибров раскрыл, как Галкин обманывал россиян

Фото: Youtube / А поговорить?

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, как российские знаменитости, в том числе юморист Максим Галкин, обманывают граждан страны, зарабатывая деньги на их доверчивости.

Так, шоумен заявил, что Галкин никогда не использовал в личных целях ту продукцию, которую сам и рекламировал в многочисленных роликах. Однако доверчивые граждане велись на рекламную кампанию своего кумира, активно приобретая нахваливаемый им товар.

— Неужели ты полагаешь, что наш коллега Галкин что-то у них покупал, — цитирует Диброва сайт Пятого канала.

Помимо этого, российский телеведущий Дмитрий Киселев напомнил юмористу Максиму Галкину, который уехал в Израиль, о заработках из государственного бюджета России. В частности, в эфире телепередачи журналист не согласился с утверждением артиста, что он якобы никогда ничего не получал от государства.

Накануне в СМИ стала распространяться информация о скором уезде Галкина и Пугачевой из Израиля. В планах у Галкина — концерты в Юрмале, Варшаве, Дублине и Лондоне. Знакомые семьи сообщают, что в Юрмалу пара полетит с детьми.