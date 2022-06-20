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Володин назвал последствия вступления Украины в Евросоюз

Араз Салехов
В мире
Володин назвал последствия вступления Украины в Евросоюз
Фото: Пресс-служба Госдумы

Вступление Украины в Европейский союз приведет государство к полной потере своей независимости. Такое мнение в понедельник, 20 июня, выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Запад ведет борьбу против России до последнего украинца. У них не получается. Поэтому Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы военные действия продолжались. В этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в Евросоюз, — отметил он.

При этом чиновник напомнил, что статус кандидата в члены ЕС на данном этапе имеется у пяти государств: Турции — с 1987 года; Северной Македонии — с 2004 года; Черногории — с 2008 года; Албании — с 2009 года и Сербии — с 2009 года. Также депутат считает, что украинское государство не подходит для членства в Евросоюзе по ряду причин.

— Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика — вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует, — рассказал он.

В заключение Володин в своем Telegram-канале заявил, что конечный итог для Украины будет печален.

Накануне спикер Госдумы сообщил, что смертную казнь в Донецкой народной республики (ДНР) правильно было бы сохранить. Так, на прошлой неделе Думу посетила делегация парламента республики. Он считает, что такой закон необходимо сохранить, поскольку неонацистский режим на Украине совершает множество преступлений каждый день. По его словам, эти преступники заслуживают такого наказания, как смертная казнь.

Украина Евросоюз (ЕС) Вячеслав Володин
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