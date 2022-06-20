Гинцбург оценил возможность создания похожего на COVID-19 вируса

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Создание в лабораторных условиях вируса, похожего на COVID-19, возможно. При этом отличить искусственно созданный вирус от природного нельзя. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил в ходе ПМЭФ-2022 глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Воспроизвести с РНК-содержащими вирусами эволюционный процесс по Дарвину в лабораторных условиях в настоящее время возможно. Поэтому отличить вирус, который возник в природе, и тот вирус, который возник в лаборатории, современными методами невозможно, за исключением одного метода — если было чистосердечное признание, — отметил он.

При этом эксперт заявил, что выявить способ возникновения коронавируса в мире невозможно. По его словам, ни одна из стран не признавалась в искусственном создании подобного вируса, сообщает РИА Новости.

Также во время выступления на ПМЭФ-2022 глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данном этапе изменение временных интервалов по ревакцинации от коронавируса не планируется. Она уточнила, что сейчас пока сохраняется рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев.