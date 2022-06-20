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Попова рассказала о неизменности временных интервалов по ревакцинации от COVID-19

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова рассказала о неизменности временных интервалов по ревакцинации от COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

На данном этапе изменение временных интервалов по ревакцинации против коронавируса не планируется. Об этом в понедельник, 20 июня, в ходе ПМЭФ-2022 рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Нет, менять интервалы не планируется. Сегодня есть возможность привиться в нужный срок. Конечно, это надо будет делать обязательно перед наступлением зимы. Это рекомендация для всех, — отметила она.

При этом глава надзорной службы добавила, что сейчас пока сохраняется рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, Попова рассказала о снижении числа заразившихся коронавирусом в России. Однако представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на территории России Мелита Вуйнович в свою очередь допустила рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2022 году.

Также стало известно о первичном выявлении варианта «омикрона» ВА.5 в России. Так, глава Роспотребнадзора уточнила, что сейчас ведут подготовку к распространению этих вариантов болезни, а накопленный опыт врачей и ученых позволяет понять, как действовать в сложившейся ситуации.

Анна Попова Россия Коронавирус
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