Москвичам рассказали, как работает экоцентр «Конный двор» в Терлецком лесопарке

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Россия, Москва, Терлецкий лесопарк Карта всех событий

В столице сейчас работает 10 экологических центров, где дети и взрослые могут ближе познакомиться с миром природы. Пресс-служба мэра и правительства Москвы в понедельник, 20 июня, рассказала, как работает один из экоцентров — «Конный двор» — в Терлецком лесопарке.

— Все наши лекции обязательно заканчиваются тематическими занятиями, во время которых ребята мастерят из природных и вторичных материалов животных, обитающих в Терлецком лесопарке. Так они лучше запоминают, кто здесь обитает, и учатся не бросать мусор где попало, находить ему применение, — рассказала начальник экоцентра «Конный двор» ГПБУ «Мосприрода» Светлана Подвинцева.

Она отметила, что в экоцентре разработано более 100 лекций и мастер-классов, а также 20 экскурсий. На них гостям рассказывают о цветах и насекомых, которые встречаются в Терлецком лесопарке, а также предлагают пройти квесты.

Одна из лекций посвящена Красной книге Москвы. Участникам показывают видео, рассказывают о редких животных и проводят мастер-класс. После лекции группа идет в конюшню, знакомится с лошадьми и правилами их содержания, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого официальный канал Комплекса городского хозяйства Москвы провел мини-экскурсию по экологическому центру «Скворечник», расположенному на юге столичного региона в районе Орехово-Борисово Южное. Там проводятся лекции, викторины, мастер-классы, игры и кружки, посвященные экологической тематике.