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Новые указатели появятся в столице в преддверии 81-й годовщины начала войны

Полина Долганова
Город
Новые указатели появятся в столице в преддверии 81-й годовщины начала войны
Фото: Telegram-канал Городского хозяйства Москвы

Новые указатели появятся в Москве в преддверии 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Около 70 указателей и свыше 400 информационных полей с QR-кодами будут указывать дорогу к зданиям, где проживали герои СССР.

Горожане смогут ознакомиться с биографией жителя дома, если наведут камеру смартфона на соответствующий QR-код.

Так, например, москвичам расскажут о главном маршале бронетанковых войск А. Х. Бабаджаняне и генерал-майоре танковых войск А. В. Жукове, подытожили в комплексе.

До этого сообщалось, что не менее 260 тысяч пассажиров Московского метрополитена стали зрителями прямой трансляции парада Победы. Мероприятие транслировалось на 18,5 тысячи экранах в поездах. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Трансляция подготовки и самого парада была запущена в режиме онлайн с 9:00 до 11:00 на экранах в поездах метро.

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