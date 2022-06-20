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Гинцбург сообщил о подготовке регистрации вакцины от коронавируса для детей

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург сообщил о подготовке регистрации вакцины от коронавируса для детей
Фото: Пресс-служба Совфеда

Вакцину от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет не придется регистрировать отдельно, если в ходе исследования выяснится, что нужна концентрация «Спутника V» один к пяти. Об этом в понедельник, 20 июня, в ходе ПМЭФ-2022 заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Если окажется, что концентрация один к пяти будет рекомендована для этой возрастной группы, то регистрация пройдет гораздо быстрее по той простой причине, что эта концентрация уже рекомендована для детей более старшей группы, — отметил он.

При этом глава Центра имени Гамалеи добавил, что в таком случае вся разрешительная процедура сведется просто к расширению применения уже существующего препарата. По его словам, детям в ходе исследования вводят вакцину в концентрации один к пяти и один к десяти. Это в свою очередь покажет уровень вируснейтрализующих антител и уровень необходимой концентрации вакцины, сообщает РИА Новости.

Также Гинцбург оценил возможность создания похожего на COVID-19 вируса. Он считает, что создание в лабораторных условиях вируса, похожего на COVID-19, возможно, однако отличить искусственно созданный вирус от природного не получится.

Коронавирус Александр Гинцбург ПМЭФ
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