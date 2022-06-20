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ИТ-компании инвестировали в проекты технополиса «Москва» около миллиарда рублей

Александр Афонин
Город
ИТ-компании инвестировали в проекты технополиса «Москва» около миллиарда рублей
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Объем инвестиций ИТ-компаний, работающих на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», вырос более чем на 70 процентов за прошлый год. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Резиденты особой экономической зоны Москвы, занимающиеся разработкой телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, в 2021 году инвестировали около миллиарда рублей в свои проекты, — сказал он.

Отмечается, что рост вложений связан с комфортными условиями для инвесторов и возросший спрос на услуги и продукцию компаний. На данный момент статус резидента ОЭЗ имеют 90 компаний.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что около 13 предприятий входит в ИТ-кластер особой экономической зоны. По его словам, с 2006 года резиденты инвестировали в свои проекты около 11,5 миллиарда рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 июня стало известно, что особая экономическая зона столицы «Технополис «Москва» сохранила лидерство в VI Рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон. По словам Ефимова, по итогам прошлого года резиденты технополиса более чем в три раза увеличили объем инвестиций по сравнению с 2020 годом.

Инвестиции IT-индустрия технополис «Москва»
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