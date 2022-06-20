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Почти полкилограмма наркотика изъято у жителя Подольска

Елена Самойлова
Происшествия
Почти полкилограмма наркотика изъято у жителя Подольска
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, городской округ Подольск, деревня Бородино Карта всех событий

В Подольске задержан подозреваемый в покушении на сбыт почти полукилограмма наркотиков. Об этом в понедельник, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, во время несения службы около деревни Бородино полицейские обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно. Так, заметив служебный автомобиль, он сошел с дороги и попытался скрыться в лесу. Однако стражи правопорядка остановили гражданина.

При личном досмотре у 40-летнего местного жителя обнаружили сверток с кристаллами. Как показала проведенная экспертиза, внутри находилось производное наркотика N-метилэфедрона. Общая масса изъятого составила около полукилограмма.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В результате обыска в квартире подозреваемого в Подольске полицейские нашли еще три грамма такого же вещества.

Задержанный пояснил, что все это взял из тайника-закладки, координаты которого получил от неизвестного лица через мессенджер.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Фигурант заключен под стражу.

10 июня у водителя в Новой Москве изъяли килограмм аналогичного наркотика.

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