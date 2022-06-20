ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Более 50 новых банкоматов появятся в столичном метро

Александр Афонин
Город
Более 50 новых банкоматов появятся в столичном метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Специалисты установят 51 банкомат в Московском метрополитене. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать удобные сервисы в Московском транспорте. До конца года на 37 станциях метро установим 51 банкомат — еще больше пассажиров смогут ими воспользоваться прямо по пути, не выходя на улицу, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, по 11 банкоматов расположится на Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линиях. Пять терминалов появится на Большой кольцевой линии. По два на Арбатско-Покровской и Филевской линиях. И по одному банкомату на Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Бутовской и Сокольнической линиях метро, передает дептранс.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную работу столицы и АО «НСПК» по развитию инструментов безналичной оплаты проезда.

Банкоматы Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте