Более 50 новых банкоматов появятся в столичном метро

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Специалисты установят 51 банкомат в Московском метрополитене. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать удобные сервисы в Московском транспорте. До конца года на 37 станциях метро установим 51 банкомат — еще больше пассажиров смогут ими воспользоваться прямо по пути, не выходя на улицу, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, по 11 банкоматов расположится на Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линиях. Пять терминалов появится на Большой кольцевой линии. По два на Арбатско-Покровской и Филевской линиях. И по одному банкомату на Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Бутовской и Сокольнической линиях метро, передает дептранс.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную работу столицы и АО «НСПК» по развитию инструментов безналичной оплаты проезда.