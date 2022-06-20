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Более 850 помещений в Москве оснастят цифровыми замками до конца года

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Город
Более 850 помещений в Москве оснастят цифровыми замками до конца года
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Свыше 850 помещений в столице, которые были переданы для проведения торгов по продаже и аренде, оснастят кодовыми цифровыми замками до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике.

— Сейчас цифровыми кодовыми замками оснащают некоторые помещения, выставленные на торги. С начала пилотного проекта на конкурентные процедуры передано порядка 300 таких объектов, — рассказал глава департамента Максим Гаман.

Уточняется, что код от замка приходит на электронную почту победителя торгов после подписания документа о передаче объекта.

При этом арендатор обязан использовать цифровой код на протяжении всего срока аренды, в то время как собственник может заменить защиту, передает агентство городских новостей «Москва».

Недавно в столице выставили на торги шесть нежилых помещений для малого и среднего бизнеса по льготной программе. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы. В этом году минимальная ставка аренды стартует от 5 тысяч рублей за один квадратный метр в год для помещений на первом этаже и выше, а для подвальных — от 1 тысячи рублей. По итогам первого квартала город реализовал более 60 подобных объектов, а уровень конкуренции составил в среднем 18 участников на лот.

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