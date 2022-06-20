«Я там уже был»: Дроздов рассказал, куда отправится во время отпуска

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский телеведущий и зоолог Николай Дроздов рассказал, что летом 2022 года планирует отправиться на Байкал.

— Я там, конечно, уже был, но это такое место, куда можно летать тысячу раз и постоянно находить что-то новенькое. Тяга к путешествиям у меня до сих пор не иссякла, — рассказал он.

Дроздов добавил, что иногда приезжает к себе на дачу, однако за городом он не любит находиться долго.

Знаменитый зоолог подытожил, что тяга к активному образу жизни передалась ему по наследству, пишет Teleprogramma.

До этого Николай Дроздов рассказал, что в центре столицы заметили летучих мышей. По его словам, появление этих животных в городе является сезонным явлением. Он также посоветовал москвичам не трогать животных и не пытаться их поймать.

В прошлом году Дроздов рассказал, какие краснокнижные животные есть в РФ и как сберечь немногочисленные популяции. По словам специалиста, в России особенно остро стоит тема популяции амурского тигра, дальневосточного леопарда и зубра. Зоолог подчеркнул, что животных, занесенных в Красную книгу, очень важно сохранять в первую очередь для самих людей. Если будут исчезать различные виды животных, то природный процесс начнет разрушаться. Этот негативный процесс уже заметен в некоторых регионах.