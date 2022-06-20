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Многофункциональный центр появится в районе Митино

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Многофункциональный центр появится в районе Митино
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Барышиха Карта всех событий

На улице Барышиха появится новый многофункциональный центр. Участок будет реализован на торгах. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в понедельник, 20 июня.

— Город предлагает построить на этом участке здание, в котором расположатся предприятия бытового обслуживания, офисы, магазины и кафе. Общая площадь здания составит около 15 тысяч квадратных метров, высота — пять этажей, — сказала она.

Общая площадь территории составила почти один гектар. Она свободна от застройки и находится в транспортной доступности от станций метро «Пятницкое шоссе» и «Митино».

Застройщику предстоит провести благоустройство прилегающей территории и организовать парковку для персонала и посетителей комплекса. Отмечается, что подробные данные о здании будут разработаны на следующих стадиях реализации проекта.

До этого Княжевская сообщила, что в районе Южного речного порта построят и реконструируют около девяти километров дорог. Помимо этого, здесь построят новую станцию метро.

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