Ретейлеры обозначили средние цены на наряды для выпускного

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Согласно данным маркетплейсов, российские школьницы в июне этого года тратят на выпускные наряды и аксессуары к ним в среднем десять тысяч рублей, при этом юноши тратят на свой выпускной образ в среднем семь–девять тысяч рублей. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили ретейлеры.

Так, наиболее востребованными в этом месяце стали вечерние платья стоимостью около четырех–шести тысяч рублей. Также на маркетплейсе Wildberries популярностью пользуются брючные костюмы. По данным Ozon, спрос на такие комплекты в мае — начале июня 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом год назад в пять раз. Также выпускницы заказывают босоножки и клатчи. Самые популярные модели босоножек покупают по цене около двух–трех тысяч рублей, а клатчи — примерно за две тысячи.

Представитель Wildberries рассказал, что в этом году молодые люди зачастую тратят больше денег на выпускной наряд, чем девушки. В частности, мужские костюмы стоят около семи–девяти тысяч рублей. Рубашки заказывают по цене около одной–полутора тысяч, а на галстуки и бабочки тратят около 500 рублей, сообщает газета «Известия».

Помимо этого, художник-модельер, основатель и глава собственного Дома моды Виктория Андреянова дала совет, как выбрать платье для выпускного. Так, она советует действовать радикально — заглянуть в кондитерскую лавку.