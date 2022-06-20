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По реновации на юго-западе Москвы строят и проектируют 35 жилых домов

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
По реновации на юго-западе Москвы строят и проектируют 35 жилых домов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В рамках программы реновации в ЮЗАО столицы в настоящее время строят и проектируют 35 жилых домов. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, 17 зданий находятся на этапе строительства. Еще 18 домов в настоящее время проектируются. В текущем году специалисты планируют ввести в эксплуатацию 12 новостроек.

Загрутдинов добавил, что жители 24 старых домов в округе уже переехали в новое жилье. В процессе расселения находятся 29 зданий. Для жителей округа под заселение передали уже 23 новых объекта, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что около четырех тысяч семей в ВАО Москвы в настоящее время переезжают в новое жилье в рамках программы реновации. По его словам, Восточный административный округ города располагается на пятом месте среди округов Москвы по количеству переселяемых семей. Уточняется, что в настоящее время в новые дома переезжают 3,9 тысячи семей. Ранее они проживали в 65 старых зданиях. Свыше трех тысяч семей уже выбрали новые квартиры, а около 2,9 тысячи — заключили договоры на недвижимость.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов
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