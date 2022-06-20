Почти четыре тысячи семей на востоке Москвы переезжают в новые квартиры по реновации

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Около четырех тысяч семей в ВАО Москвы в настоящее время переезжают в новое жилье в рамках программы реновации. Об этом рассказал глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, Восточный административный округ города располагается на пятом месте среди округов Москвы по количеству переселяемых семей.

Уточняется, что в настоящее время в новые дома переезжают 3,9 тысячи семей. Ранее они проживали в 65 старых зданиях. Свыше трех тысяч семей уже выбрали новые квартиры, а около 2,9 тысячи — заключили договоры на недвижимость.

Москвичам из ВАО предложили новые квартиры в 21 современном доме, общая площадь которых составляет более 300 тысяч «квадратов», передали на официальном сайте мэра столицы.

Недавно стало известно, что дом на 550 квартир для переселения участников программы реновации построят в Нижегородском районе Москвы. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили в пресс-службе московского Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза). Проект возведения новостройки уже согласован.