ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

«На отдыхе Паша ест 12 часов»: Утяшева пожаловалась на мужа

Александр Афонин
Общество
«На отдыхе Паша ест 12 часов»: Утяшева пожаловалась на мужа
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Гимнастка Ляйсан Утяшева тщательно следит за своей фигурой. Она часто отказывается от любимых и вредных блюд. Однако ее супругу Павлу Воле повезло в этом плане куда больше. Ему не нужно придерживаться диет и ограничивать себя в выборе питания.

— Мне очень тяжело живется с человеком, которому можно все. Это мой муж. Но я научилась с этим мириться. На отдыхе Паша ест 12 часов. Почти все время. Куда это все? Не в коня корм, конечно, — сказала Утяшева.

Гимнастка выразила надежду, что их дочь София унаследует метаболизм своего отца. По ее словам, для девочки это очень важно, хоть представители сильного пола и не сильно акцентируют внимание на таком, передает StarHit.

До этого комик и телеведущий Павел Воля объяснил, как ему удается обходиться без скандалов со своей женой Ляйсан Утяшевой. Он рассказал, что в семье есть правило, которое гласит, что если им что-то не нравится, то они немедленно это обсуждают. При этом Утяшева призналась, что эмоции, будто после первого свидания, не будут сопровождать супругов в течение всего брака.

Павел Воля Ляйсан Утяшева Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте