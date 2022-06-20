«На отдыхе Паша ест 12 часов»: Утяшева пожаловалась на мужа

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Гимнастка Ляйсан Утяшева тщательно следит за своей фигурой. Она часто отказывается от любимых и вредных блюд. Однако ее супругу Павлу Воле повезло в этом плане куда больше. Ему не нужно придерживаться диет и ограничивать себя в выборе питания.

— Мне очень тяжело живется с человеком, которому можно все. Это мой муж. Но я научилась с этим мириться. На отдыхе Паша ест 12 часов. Почти все время. Куда это все? Не в коня корм, конечно, — сказала Утяшева.

Гимнастка выразила надежду, что их дочь София унаследует метаболизм своего отца. По ее словам, для девочки это очень важно, хоть представители сильного пола и не сильно акцентируют внимание на таком, передает StarHit.

До этого комик и телеведущий Павел Воля объяснил, как ему удается обходиться без скандалов со своей женой Ляйсан Утяшевой. Он рассказал, что в семье есть правило, которое гласит, что если им что-то не нравится, то они немедленно это обсуждают. При этом Утяшева призналась, что эмоции, будто после первого свидания, не будут сопровождать супругов в течение всего брака.