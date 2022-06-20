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Врач-терапевт назвала признаки повышенного сахара в крови

Александр Афонин
Общество
Врач-терапевт назвала признаки повышенного сахара в крови
Фото: Depositphotos

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что существуют несколько признаков, которые указывают на повышенный уровень сахара в крови.

— Нужно обратить внимание на зуд, регулярные воспалительные заболевания со стороны половых органов. Это очень часто связано с повышением уровня глюкозы в крови, — сказала она.

Специалист добавила, что существуют и классические симптомы, которые могут указать на сахарный диабет. По ее словам, это жажда, сухость во рту, учащенное мочеиспускание. Кроме того, при высоком уровне сахара у человека могут наблюдаться гнойничковые высыпания на коже, общая слабость, усталость и астения.

Романенко отметила, что боли в мышцах и онемение пальцев могут говорить об осложнении заболевания. В таком случае врач рекомендует обратиться к врачу и сдать анализ крови, передает «Москва 24».

До этого врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова назвала эффективные методы снижения сахара в крови. Она выделила четыре фактора, которые помогут человеку уменьшить уровень глюкозы.

Здоровье Врачи сахарный диабет
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