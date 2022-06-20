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Горожанам рассказали о деловой программе Московской недели моды

Полина Долганова
Город
Горожанам рассказали о деловой программе Московской недели моды
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Горожанам рассказали о программе на Московской неделе моды. Посетить мероприятия можно будет с 20 по 26 июня в здании «Заповедного посольства» в Зарядье, а также на ВДНХ, Тверском бульваре, Тверской площади и на культурных площадках Москвы.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, в 2022 году только в «Зарядье» программа охватит около 50 тем, в обсуждении которых будут принимать участие свыше 100 специалистов.

Кроме того, на Тверской площади гости смогут посетить «Модный цех», посвященный технологиям и дизайну. Программу представляет РГУ имени А. Н. Косыгина.

В первом зале «Заповедного посольства» 21 июня в 12:30 можно будет принять участие в пленарной сессии «Кому на Руси шить хорошо». На ней речь пойдет об импортозамещении.

Узнать об успешных кейсах также можно будет в рамках сессии столичного экспортного центра «Дизайнеры Москвы: от единичных поставок к массовому экспорту». Присоединиться к мероприятию можно будет 25 июня в 13:45 в парке «Зарядье», передали на официальном сайте мэра столицы.

В городе 20 июня стартовала Московская неделя моды. Организаторы получили почти 900 заявок из 79 городов России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города добавил, что период пандемии нанес сильный удар по этой индустрии. По его словам, дизайнеры потеряли многие площадки для продвижения, были разрушены цепочки поставок и значительно выросли закупочные цены на ткани.

Мэр столицы отметил, что проведение Московской недели моды служит продуманной мерой поддержки российских дизайнеров. Москва предоставит площадки в лучших локациях города, что положительно скажется на работе дизайнеров.

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