Показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал в России на 12,5 процента

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В России снизился показатель заболеваемости коронавирусом на 12,5 процента за неделю. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

— Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 12,5 процента, — говорится в сообщении.

При этом количество заболевших увеличилось в 13 субъектах РФ, в том числе в восьми регионах увеличение более чем в среднем по стране.

— Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,9 процента, — сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 2667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в понедельник, 20 июня.

Так, за последние 24 часа в России от коронавируса скончались 54 человека, еще 626 граждан было госпитализировано. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 2723 человека.