В России выявили 2667 случаев заражения коронавирусом за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 2667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в понедельник, 20 июня.

Так, за последние 24 часа в России от коронавируса скончались 54 человека, еще 626 граждан было госпитализировано. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 2723 человека, уточняется на портале.

Фото: стопкоронавирус.рф

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас изменение временных интервалов по ревакцинации от коронавируса не планируется. Она уточнила, что на данном этапе пока сохраняется рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев.

При этом глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что создание в лабораторных условиях вируса, похожего на COVID-19, возможно, однако отличить искусственно созданный вирус от природного не получится. По его словам, ни одна из стран не признавалась в искусственном создании подобного вируса.