Врач назвал семь ранних симптомов рака легких

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Врач общей практики Михаил Петрик рассказал о том, какие симптомы указывают на начальную стадию рака легких.

Он отметил, что такой вид онкологии занимает одно из лидирующих мест среди обратившихся пациентов, однако диагностика обычно показывает уже запущенные стадии. Яркие проявления обычно происходят на 3-й или 4-й стадии — именно в этот период человек обращается за помощью к специалисту.

— Ученые университета в Сиэтле выбрали людей с раком легкого из 698 человек и посмотрели их истории болезни. Они определили, что за полгода-год до постановки диагноза у них выявили семь ярких симптомов: кровохарканье, кашель, хрипы или свист в груди, боль в костях, боль в спине, потеря веса и усталость, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Доктор рекомендует обратить внимание на симптомы, но они не означают, что при их наличии у пациента точно будет выявлена онкология. Следующим шагом должен быть поход к врачу, который назначит томографическое исследование.

Онколог рассказал, какие виды рака могут быть спровоцированы различными инфекциями. Самым распространенным в мире является вирус папилломы человека, на фоне которого может развиться рак шейки матки.