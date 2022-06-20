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ВДНХ организует мероприятия в годовщину начала Великой Отечественной войны

Полина Долганова
Город
ВДНХ организует мероприятия в годовщину начала Великой Отечественной войны
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специальная программа для москвичей пройдет на ВДНХ в годовщину начала Великой Отечественной войны — 22 июня.

Так, в 12:00 сотрудники ВДНХ и семьи ветеранов тринадцатой Ростокинской дивизии вместе с кадетами Кремлевской школы верховой езды смогут возложить цветы к знаку «Работникам ВСХВ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и к мемориалу «Врата Победы».

Минута молчания запланирована на 12:15. Через 45 минут горожане смогут посетить обзорную экскурсию «Вставай, страна огромная...», которая начнется у главного входа в парк.

Также москвичи смогут присоединиться к бесплатным экскурсиям «Герои космоса», которые пройдут в центре «Космонавтика и авиация», передали на официальном портале мэра города.

До этого стало известно, что новые указатели появятся в Москве в преддверии 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы. Около 70 указателей и свыше 400 информационных полей с QR-кодами будут указывать дорогу к зданиям, где проживали герои СССР. Горожане смогут ознакомиться с биографией жителя дома, если наведут камеру смартфона на соответствующий QR-код.

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