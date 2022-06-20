Сергунина: Фестиваль «Модная столица» пройдет на 39 площадках по всей Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

В рамках первой Московской недели моды, которая проводится с 20 по 26 июня, пройдет фестиваль «Модная столица». Гостей ждут театральные постановки, выставки, кинопоказы и многое другое. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Фестиваль пройдет на 39 площадках. Это 34 традиционные локации «Московских сезонов» в разных округах столицы и пять парков. Гостей ждут показы и презентации отечественных брендов, — сказала она.

Заммэра отметила, что проект «Фешен-практикум» объединит студентов вузов и колледжей. Организаторам поступили заявки на участие от более 40 человек. Из них жюри выбрало 15 участников. Их всех приняли на стажировку в команды столичных дизайнеров.

Помимо этого, для москвичей подготовили индустриальный кластер на Тверской площади, где им расскажут о полном цикле производства одежды. Также на Тверском бульваре появится возможность приобрести винтажные вещи и аксессуары, принять участие в пленэрах и многое другое.

Московскую неделю моды организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы. Ее главной площадкой станет парк «Зарядье». Там свои коллекции представят порядка 120 брендов.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что 20 июня стартовала Московская неделя моды. Организаторы получили почти 900 заявок из 79 городов России.