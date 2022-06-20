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Москвичам рассказали, что представят на выставке Tech in Fashion
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В рамках Московской недели моды на территории ВДНХ состоится интерактивная выставка новейших технологий из мира моды Tech in Fashion. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 20 июня.

— С 21 по 26 июня в павильоне «Робостанция» на ВДНХ пройдет большая выставка технологий моды. Здесь будут представлены необычные экспонаты и фешен-объекты, которые создают российские инновационные стартапы, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Помимо этого, начнет работу специальная площадка «Модный приговор 2.0». Гости смогут пройти мастер-классы по кастомизации одежды и принять участие в известной программе.

Также в павильоне «Техноград» соберутся представители индустрии моды. Они поделятся с гостями актуальной информацией о модных инновациях, расскажут о развитии фешен-индустрии в России, принципах экоустойчивой моды и многом другом, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что 20 июня стартовала Московская неделя моды. Организаторы получили почти 900 заявок из 79 городов России.

Неделя моды в Москве ВДНХ Выставки
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