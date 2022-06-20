Москвичам рассказали, что представят на выставке Tech in Fashion

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В рамках Московской недели моды на территории ВДНХ состоится интерактивная выставка новейших технологий из мира моды Tech in Fashion. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 20 июня.

— С 21 по 26 июня в павильоне «Робостанция» на ВДНХ пройдет большая выставка технологий моды. Здесь будут представлены необычные экспонаты и фешен-объекты, которые создают российские инновационные стартапы, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Помимо этого, начнет работу специальная площадка «Модный приговор 2.0». Гости смогут пройти мастер-классы по кастомизации одежды и принять участие в известной программе.

Также в павильоне «Техноград» соберутся представители индустрии моды. Они поделятся с гостями актуальной информацией о модных инновациях, расскажут о развитии фешен-индустрии в России, принципах экоустойчивой моды и многом другом, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что 20 июня стартовала Московская неделя моды. Организаторы получили почти 900 заявок из 79 городов России.