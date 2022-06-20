Профилактику Вечного огня в Александровском саду проведут 20 июня

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Россия, Москва, Александровский сад Карта всех событий

Специалисты 20 июня проведут профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Сегодня в 18:00 начнется профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты городского газового хозяйства, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Профилактика займет около 40 минут. В процессе работ специалисты временно перенесут пламя с помощью горелки, а звезду мемориального комплекса отнесут в сторону. Сотрудникам комплекса городского хозяйства предстоит проверить запальники горелки и при необходимости заменить их на платиновую спираль, передает пресс-служба.

До этого сообщалось, что ВДНХ организует мероприятия в годовщину начала Великой Отечественной войны. Для жителей и гостей столицы подготовлена специальная программа.