Тепло и кратковременные дожди: москвичам рассказали о погоде на текущей неделе

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На текущей неделе в Москве будет стоять теплая погода с кратковременными дождями и ветром с порывами от 5 до 10 метров в секунду.

Во вторник, 21 июня, в столице ожидается небольшая облачность с локальными дождями. Температура воздуха будет составлять около 19 градусов.

22 июня воздух прогреется до плюс 21 градуса.

В четверг, 23 июня, в городе будет облачно с прояснениями. Ночью столбики термометров будут показывать 13-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 25.

В пятницу москвичей ожидает теплая погода — около 28 градусов тепла. Аналогичная погода ожидается 25 июня, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В столице в понедельник, 20 июня, ожидается пасмурная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик добавил, что в течение дня вероятность осадков будет сокращена до минимума, а воздух прогреется до климатической нормы. Это связано с отходом фронтальной системы на юг. Днем в городе температура составит 20–22 градуса тепла. В Подмосковье ожидается от 18 до 23 градусов выше нуля.