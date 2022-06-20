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Тишковец рассказал о пасмурной погоде в Москве в понедельник

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Тишковец рассказал о пасмурной погоде в Москве в понедельник
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице в понедельник, 20 июня, ожидается пасмурная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

— Фактическая погода в столице обуславливается атмосферным фронтом, поэтому наблюдается пасмурная погода. Местами идет дождь, температура воздуха составляет плюс 13 градусов, — сказал он.

Синоптик добавил, что в течение дня вероятность осадков будет сокращена до минимума, а воздух прогреется до климатической нормы. Это связано с отходом фронтальной системы на юг.

Днем в городе температура составит 20–22 градуса тепла. В Подмосковье ожидается от 18 до 23 градусов выше нуля. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, отметил Тишковец в своем Telegram-канале.

До этого синоптики рассказали о теплой погоде в столице 20 июня. По их данным, Москва будет находиться под влиянием ложбины циклона. При облачной с прояснениями погоде в регионе местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит 23 градуса, в Подмосковье — до 25 градусов выше нуля.

Евгений Тишковец также рассказал «Вечерней Москве», когда в столицу вернутся солнце и жара.

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