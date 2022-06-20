После дождя: синоптик Тишковец рассказал, когда в Москву вернутся солнце и жара

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На этой неделе в столичном регионе ожидается облачная погода, часто будут идти дожди. Потеплеет в Москве и области только в выходные. Об этом сообщил в разговоре с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам специалиста, в субботу и воскресенье, 25 и 26 июня, в столице ожидается ясная погода. Ночью температура достигнет плюс 15 градусов, днем в город после целой недели дождей вернется летнее тепло. Столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов тепла, пообещал синоптик в беседе с «ВМ».

Также Тишковец рассказал о погоде в Москве на всей наступившей неделе.

Парки города стали для москвичей не только местами, где можно укрыться от летнего зноя. Здесь созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха. С приходом жаркого сезона парки предлагают жителям не просто провести время вдали от городского шума, но и с пользой для здоровья. В городе уже открыто 13 новых зон отдыха у воды. Теперь в каждом округе можно искупаться, позагорать, заняться пляжными видами спорта и перекусить в современных кафе. «Вечерняя Москва» решила подробнее рассказать, чем можно заняться в парках столицы летом.