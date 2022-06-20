Айза объяснила покупку дома после жалоб на безденежье

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

За последнее время экс-избранница рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай лишилась множества рекламных контрактов, что оказало влияние на ее жизнь. Модель неоднократно жаловалась на безденежье и рассказывала, как переживала из-за своей адаптации к новым условиям.

— Что изменилось в моей жизни? Все. Все мои страхи вышли на поверхность. Я точно знаю, что не смогу обеспечить стабильность для своих детей. Я живу от одной панической атаки до другой, — сказала она.

Не так давно Айза заявляла, что скоро начнет есть гречку с тушенкой. Однако проблемы с деньгами были недолгими. Бизнесвумен запланировала покупку нового дома. Фанаты сразу начали критиковать женщину и обвинять ее в неискренности. Модель не заставила долго ждать ответа и заявила, что в покупке недвижимости ей помогает отец, передает Nation news.

— Просто папа полез в сбережения, — объяснила Айза.

До этого Айза-Лилуна Ай высказалась о своих бывших. В ходе кулинарного шоу Жидковский вынес заранее приготовленную птицу, на что Айза отшутилась про экс-бойфрендов.