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Современная школа на 1,2 тысячи мест появится в Новой Москве

Александр Афонин
Город
Современная школа на 1,2 тысячи мест появится в Новой Москве
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Староселье Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект школы на 1,2 тысячи мест в деревне Староселье, расположенной на территории Новой Москвы. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

— Школа будет п-образной, с двумя «крыльями». В основе архитектурного облика — контраст белых и черных элементов, которые будут разбавлены цветными кассетами и ламелями. В качестве отделочных материалов для основного объема выбран керамогранит и витражные системы, — сказал он.

Здание включит в себя четыре этажа, где будут учиться дети всех возрастов. Отмечается, что помещения и потоки для младшей и старшей школ будут разделены. Также специалисты организуют отдельные входы для учащихся начальной школы.

Школу оснастят всеми необходимыми помещениями для полноценного обучения. А на прилегающей территории появятся спортивное ядро и игровые площадки. Свободное от застройки место будет озеленено.

До этого сообщалось, что Москомархитектура одобрила проект строительства общеобразовательной школы на 825 учеников в столичном районе Орехово-Борисово Южное. Общая площадь заведения составит около 18 тысяч квадратных метров.

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