Фестиваль «Модная столица» пригласил горожан на «Большой» показ в ГУМ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Фестиваль «Модная столица» проходит в городе с 20 по 26 июня в рамках Московской недели моды. В первый день фестиваля горожане смогут увидеть лучшие работы отечественных дизайнеров.

Так, 20 июня в ГУМ на Красной площади москвичи смогут увидеть показ «Большой». В рамках мероприятия более 100 моделей покажут гостям самые актуальные коллекции.

Показ даст возможность дизайнерам и потенциальным покупателям соединиться в одном пространстве универмага.

Представлять одежду будут модели со всех уголков страны — от Владивостока до Калининграда.

Амбассадором мероприятия является супермодель Ирина Куликова. За стилизацию показа будет отвечать Даниил Берг, а за прически и макияж — Елена Крыгина. Музыкальное сопровождение создал Иван Иванин.

До этого горожанам рассказали о программе на Московской неделе моды. Посетить мероприятия можно будет с 20 по 26 июня в здании «Заповедного посольства» в «Зарядье», а также на ВДНХ, Тверском бульваре, Тверской площади и на культурных площадках Москвы.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, в 2022 году только в «Зарядье» программа охватит около 50 тем, в обсуждении которых будут принимать участие свыше 100 специалистов.