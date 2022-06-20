Москва вошла в список лидеров рейтинга самых благополучных регионов России

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва вошли в топ-3 регионов России, где наблюдается самый высокий индекс социального благополучия. Данный показатель отражает отношение средней заработной платы по региону к стоимости корзины потребителей. Результаты исследования обнародовал Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата за первый квартал текущего года.

Так, средняя зарплата по состоянию на 1 марта в Ямало-Ненецком автономном округе составляла 119,5 тысячи рублей. При этом стоимость потребительской корзины оценивалась в 23,7 тысячи рублей.

В российской столице в среднем зарабатывают 114,7 тысячи рублей и тратят 27,7 тысячи на потребительскую корзину.

В Магаданской области жители получают 109,1 тысячи рублей, а тратят в среднем 26,8 тысячи, передает РБК.

Кроме того, столица четвертый раз подряд возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Об этом стало известно в пятницу, 17 июня. Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что по итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 19 процентов и составили 4,8 триллиона рублей. На данный момент темпы роста не сбавляются. В первом квартале этого года вложения выросли почти на пять процентов.