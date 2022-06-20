Собянин: Строительство восточного участка БКЛ вышло на финишную прямую

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Россия, Москва, Коломенская набережная Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел процесс строительства станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Нагатинский Затон». Об этом стало известно в понедельник, 20 июня.

— Восточный участок БКЛ построен. Достаточно высокая готовность — 93 процента. Все тоннели проложены, идет монтаж линейных сооружений, оборудования, отделочные работы, — сказал он.

Глава города отметил, что это важный участок линии. Он будет обслуживать шесть районов столицы и разгрузит четыре радиальных направления действующих веток метро.

Мэр столицы добавил, что в планах правительства города возведение пешеходного моста через Нагатинский Затон. Он позволит обеспечить пешую доступность метро для жителей прилегающих районов. Уточняется, что проект сооружения уже готов, передает агентство городских новостей «Москва».

Собянин также рассказал о ходе строительства Троицкой линии столичного метро. По его словам, специалисты завершили проходку тоннелей от станции «Новаторская» до станции «Бачуринская». В общей сложности проложено более 21 километра подземных трасс.